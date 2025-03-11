Подмосковных архитекторов пригласили на конкурс проектов из дерева

Подмосковных архитекторов и проектировщиков пригласили на смотр-конкурс. Он пройдет в формате международного форума с 10 по 12 июля в Рыбинске.

Конкурс «Дерево в архитектуре» пройдет при организации Союза московских архитекторов в рамках одноименного форума. Его темой в этом году станет «Традиции и современность».

«Это попытка переосмысления наследия русского деревянного зодчества и создания образа нашей современной идентичности», — пояснили в Мособлархитектуре.

Конкурс покажет разнообразие применение дерева и воплощение инновационных идей от ведущих архитекторов, студий и бюро. Лучший проект получит национальную премию.

Участники смогут посетить лекции, дискуссии, мастер-классы и встречи с экспертами.

Подать заявку на конкурс моно по ссылке до 28 апреля.