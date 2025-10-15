Подмосковных активистов пригласили на конкурс отделений «Движения первых»

Первичные отделения «Движения Первых» из Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе. Им предстоит выполнить задания, связанные с патриотическим воспитанием и проведением социальных мероприятий. Общий призовой фонд составит более 400 миллионов рублей.

В этом году в конкурсе приняли участие 249 организаций из Подмосковья. Из которых 23 стали победителями. Суммарно они получили 5,6 миллиона рублей премий. Средства направят на закупку мебели и оборудования, озеленение территорий и проведение мероприятий.

Подать заявки на участие в следующем сезоне можно с 7 октября по 10 ноября по ссылке. В течение полугода команды будут выполнять задания, связанные с укреплением патриотизма, продвижением духовно-нравственных ценностей и реализацией социальных проектов. В результате определят две тысячи победителей, которые получат от 200 тысяч до одного миллиона рублей.