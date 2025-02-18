Подмосковных активистов наградили в День российских студенческих отрядов
День российских студенческих отрядов отметили в Мытищах. Активистов наградили благодарностями и почетными грамотами.
Движение студенческих отрядов Подмосковья запустили в 2020 году. За это время организация провела более 200 мероприятий и реализовала свыше 40 масштабных проектов. Сейчас в ней состоят более шести тысяч молодых людей, рассказала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.
«Студенческие отряды Московской области — это яркий пример того, как молодежь объединяется для достижения общих целей, совмещая труд, развитие и дружбу», — сказала она.
Для активистов провели мастер-классы, где они изготавливали окопные свечи и писали письма для бойцов СВО.
Они также посетили конференцию, где обсудили поддержку студенческих отрядов. Участниками встречи также стали представители предприятий региона, куоторые рассказали о программах стажировки.
По словам руководителя студенческих отрядов региона Павла Ковалева, праздник объединил тысячи молодых людей по всей стране.
«День РСО — это день гордости за наше движение, за каждого, кто своим трудом, энергией и энтузиазмом вносит вклад в развитие страны. Мы продолжаем традиции, укрепляем связь поколений и создаем новые возможности для молодежи, чтобы каждый мог раскрыть свой потенциал», — сказал он.