Подмосковных активистов наградили в День российских студенческих отрядов

День российских студенческих отрядов отметили в Мытищах. Активистов наградили благодарностями и почетными грамотами.

Движение студенческих отрядов Подмосковья запустили в 2020 году. За это время организация провела более 200 мероприятий и реализовала свыше 40 масштабных проектов. Сейчас в ней состоят более шести тысяч молодых людей, рассказала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

«Студенческие отряды Московской области — это яркий пример того, как молодежь объединяется для достижения общих целей, совмещая труд, развитие и дружбу», — сказала она.

Для активистов провели мастер-классы, где они изготавливали окопные свечи и писали письма для бойцов СВО.

Они также посетили конференцию, где обсудили поддержку студенческих отрядов. Участниками встречи также стали представители предприятий региона, куоторые рассказали о программах стажировки.