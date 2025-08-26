Подмосковных айтишников пригласили к участию в разработке образовательных игр

Стартовала регистрация на геймджем по созданию образовательных игр по экономике. К участию в онлайн-хакатоне пригласили IT-специалистов из Подмосковья, рассказали в Мингосуправления МО.

Для конкурса необходимо создать команду от двух до пяти человек. В ее составе могут быть геймдизайнеры, игровые разработчики, а также backend и frontend-разработчики любого уровня подготовки.

Каждой группе необходимо создать браузерную игру, которая в интерактивной и несложной форме будет объяснять школьникам и студентам экономические процессы.

Первый этап геймджема пройдет с 8 по 15 сентября. Регистрация доступна до 5 сентября по ссылке.