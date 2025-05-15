Подмосковных аграриев пригласили на всероссийскую выставку

Аграрная выставка «Защищенный грунт России» пройдет в Москве с 4 по 6 июня. На нее пригласили сельхозпроизводителей из Подмосковья, а также инвесторов и отраслевых специалистов.

Как сообщили в областном Минсельхозпроде, Подмосковье входит в топ-3 по валовому производству овощей защищенного грунта. В прошлом году регион занял второе место. Всего на территории Московской области свыше 228 гектаров зимних теплиц.

Участники выставки будут распределены по нескольким направлениям, среди которых «Энергоресурсосберегающие технологии производства овощей, грибов и цветов в защищенном грунте», «Оборудование для полива, теплоснабжения, обеспечения микроклимата в теплице» и другие. Для них также проведут конференцию о современных решениях для эффективного развития, круглые столы и другие мероприятия.

Узнать подробнее о выставке можно на официальном сайте.