Подмосковных аграриев пригласили на вебинар об экспорте в Армению

Российский экспортный центр проведет вебинар для представителей агробизнеса Подмосковья 20 мая в 10:00. Участникам расскажут о возможностях выхода на рынок Армении. Заявки принимаются до 19 мая по ссылке.
Армения — один из ключевых торговых партнеров Подмосковья в агросфере. Участникам расскажут о перспективных нишах, востребованных товарах и мерах господдержки экспортеров. Спикеры также ответят на вопросы.
Среди выступающих — представители Минсельхоза России и Минэкономразвития России в Армении, а также руководитель Представительства РЭЦ в этой стране. Регистрация доступна на сайте организаторов.
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