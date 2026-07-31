Подмосковных аграриев пригласили на серию вебинаров об экспорте

Подмосковные предприниматели могут принять участие в образоватлеьной серии вебинаров от Российского экспортного центра. Участникам расскажут о том, как выйти на рынки других стран. Первое мероприятие состоится 3 августа.

Компании, планирующие поставки за рубеж, сталкиваются не только с конкуренцией, но и с необходимостью адаптироваться к менталитету, традициям и законодательству других стран. Чтобы помочь предпринимателям успешно выходить на международные рынки, Российский экспортный центр запустил новую образовательную серию онлайн-семинаров.

Вебинар «Российские товары глазами зарубежных потребителей: Индия & Индонезия» пройдет с 12:00 до 14:00. В прямом эфире иностранный эксперт проведет дегустацию и тестирование продуктов, даст обратную связь об их экспортном потенциале. Участники смогут узнать, как воспринимается их товар на рынках этих стран, выявят конкурентные преимущества и слабые места. Также слушателям расскажут, как грамотно адаптировать продукцию, ее описание и способ подачи под запросы зарубежного покупателя.

4 августа с 11:00 до 12:00 запланирован вебинар на тему участия в бизнес-выставках в Китае. Эксперты разберут, как эффективно подготовиться к таким мероприятиям с учетом местной деловой культуры. Слушателям расскажут, какие документы нужны для начала переговоров, как обрабатывать собранные на выставке контакты, правильно составлять коммерческие предложения, выстраивать доверие и доводить общение до этапа пробной партии.

6 августа с 10:00 до 12:00 пройдет вебинар, посвященный правовым аспектам экспорта в Белоруссию. Спикеры подробно остановятся на оформлении внешнеторговых контрактов и ответят на вопросы участников, заинтересованных в работе с белорусскими партнерами.