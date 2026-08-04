Подмосковных аграриев пригласили на серию деловых мероприятий в августе

В августе для агропромышленного комплекса Подмосковья запланирована серия крупных деловых мероприятий, которые объединят экспортеров, производителей и представителей отрасли. Программа включает международные бизнес-миссии, отраслевые форумы и выставки, а также главное региональное событие — «День поля Московской области — 2026».

С 5 по 7 августа Московский экспортный центр организует бизнес-миссию во Вьетнам с переговорами, презентациями продукции и B2B-встречами. Одновременно, с 6 по 8 августа, Российский экспортный центр проведет бизнес-миссию на международной выставке VietFood & Beverage 2026, посвященной пищевой промышленности, переработке, упаковке и оборудованию.

Центральным событием месяца станет «День поля Московской области — 2026», который пройдет 7 августа в деревне Бунятино Дмитровского округа. Более 70 компаний представят современную сельхозтехнику, агротехнологии, средства защиты растений, удобрения, решения для мониторинга, хранения и переработки продукции. Деловую программу посвятят селекции картофеля, повышению эффективности производства и развитию мелиорации.

С 11 по 13 августа в Челябинске состоится выставка «Агро-2026», где впервые пройдут B2B-переговоры с зарубежными партнерами. С 16 по 19 августа в Казани проведут российско-китайский форум «РОСТКИ» с участием представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества, международной выставкой Russia–China Expo и насыщенной деловой программой.

Участников 19–20 августа примет всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2026», который впервые пройдет в международном формате. Основными темами станут технологический суверенитет и цифровизация отрасли.

Завершат деловой календарь международная конференция «Кондитерская индустрия» 26–27 августа и выставка-ярмарка «Агро-Омск 2026», которая пройдет с 26 по 30 августа.

Участие в таких мероприятиях помогает агропредприятиям расширять рынки сбыта, находить новых партнеров и укреплять экспортный потенциал.