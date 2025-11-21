Подмосковных аграриев пригласили на международную выставку в Уфу

Подмосковных аграриев пригласили на международную выставку «АгроКомплекс» и форум, которые пройдут с 17 по 20 марта 2026 года в Уфе.

Выставка даст возможность аграриям заключить новые контракты и представить свои разработки. На ней пройдут пленарные заседания и отраслевые секции, а также конкурсы, в том числе «Лучший фермерский продукт» и «Техника и оборудование для модернизации АПК».

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что участие в выставке позволит предприятиям укрепить свои позиции на рынке и установить новые деловые контакты.

Мероприятие пройдет при поддержке Минсельхоза России. На нем встретятся ведущие агрохолдинги и производители со всей страны.

Выставка «АгроКомплекс» — одна из крупнейших в России. В этом году в ней приняли участие 380 компаний. Экспозицию посетили более 22,5 тысячи специалистов.