Подмосковных аграриев пригласили на деловую миссию в Азербайджан

Для подмосковного агробизнеса появилась новая возможность выхода на азербайджанский рынок. Многоотраслевая деловая миссия пройдет в Баку 24–25 ноября.

Производители смогут заявить о себе, найти иностранных партнеров и заключить экспортные контракты.

Российский экспортный центр полностью покроет расходы на участие: от аренды и обустройства делового пространства (включая конструкции, монтаж и логистику материалов) до информационной поддержки, печатной продукции и организации встреч.

Также будут оплачены услуги переводчиков, фотографов, операторов и кейтеринг, коллективные трансферы по Баку, оснащение зоны переговоров и приглашение целевых иностранных покупателей.

Подать заявку нужно до 25 сентября через портал «Госуслуги ВЭД». Число мест ограничено, а спрос со стороны аграриев традиционно высокий.

Для подмосковных предпринимателей это не просто поездка, а способ проверить новый экспортный маршрут, найти надежных контрагентов и сделать первые шаги на перспективном азербайджанском направлении.