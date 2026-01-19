Подмосковных абитуриентов пригласили на обучение в военные вузы

Фото: Встреча Губернатора Подмосковья с ребятами из кадетской школы «Корабелы Прионежья» / Медиасток.рф

Молодежь Подмосковья пригласили на обучние в образовательные организации Минобороны для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой. Всего на первые курсы в этом году примут около двух тысяч человек.

Для привлечения на программы обучения кандидатов в регионе проведут Дни военной профориентации. В них примут участие старшеклассники, кадеты, юнармейцы, а также родители. К работе привлекут представителей вузов Минобороны.

В военных образовательных учреждениях доступны разные направления подготовки. Среди них управление персоналом, применение и эксплуатация автоматизированных систем спецназначения, радиотехнические системы, навигационно-баллистическое обеспечение и многие другие.