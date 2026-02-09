Подмосковные застройщики приняли участие в очистке новых ЖК от снега

Подмосковные застройщики присоединились к уборке снега. В работах задействовали более 450 человек.

В январе из проектов группы «Самолет» вывезли почти пять тысяч тонн снега. Это на 85% больше, чем за всю прошлую зиму. Этот объем соответствует десяти 50-метровым бассейнам, рассказали в региональном Минжилполитики.

«В уборке дворов и общественных территорий наших жилых комплексов только в Подмосковье было задействовано более 450 рабочих и 90 единиц спецтехники. Благодаря этому удалось в кратчайшие сроки взять погодную аномалию под контроль и минимизировать возможные трудности для пешеходов и транспортных средств», — прокомментировал директор по эксплуатации УК «Самолет» Евгений Козленко.

Наиболее сильные снегопады прошли с 26 по 28 января. Основные завалы на дорогах и во дворах уже очистили. Сейчас работы продолжают в усиленном режиме.

Всего за январь в Подмосковье выпало около 90 миллиметров снега.