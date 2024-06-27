Подмосковные выпускники смогут получить целевое обучение в МЭИ в 2024 году

Выпускники 11-х классов в Московской области смогут заключить с МЭИ договор на целевое обучение по специальности «Электроэнергетика и электротехника». Такая возможность у них появилась благодаря «Мособлэнерго».

У студентов, заключивших договор на целевое обучение, появится дополнительная стипендия, гарантированная оплачиваемая практика, а также трудоустройство в компании. После окончания обучения в МЭИ выпускникам предстоит проработать в «Мособлэнерго» пять лет.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Евгения Хромушина, по договорам о целевом обучении от компании обучается 24 студента, при этом, 12 выпускников уже трудоустроены в «Мособлэнерго».

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