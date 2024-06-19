Подмосковные вузы вошли в топ-100 учебных заведений России

Исследовательское агентство RAEX выпустило 13-й ежегодный рейтинг лучших высших учебных заведений России. В этом году в топ-100 университетов страны вошли Орехово-Зуевский государственный технический университет и Коломенский государственный гуманитарно-технический университет.

По данным рейтинга, Коломенский университет поднялся на пять позиций и занял 81-е место, а Орехово-Зуевский ГГТУ улучшил свою позицию, переместившись с 84-го на 80-е место.

Информация о лучших университетах была представлена на XII форуме ведущих вузов «Будущее высшей школы» в Москве. В этом году в рейтинг вошли университеты из 29 регионов России.

Рейтинг вузов определяется на основе трех основных критериев: качества образовательной среды, успешности трудоустройства выпускников и интенсивности научно-исследовательской работы.

Для составления рейтинга использовались как статистические данные, так и результаты анкетирования более чем 130 тысяч человек, включая представителей научного и академического сообщества, студентов, выпускников и работодателей.

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