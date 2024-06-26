Подмосковные врачи заняли призовые места на всероссийском конкурсе медработников

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные врачи заняли второе и третье места на всероссийском конкурсе медработников и специалистов с высшим немедицинским образованием. Итоги соревнования подвели в Министерстве здравоохранения России.

В номинации «Лучший участковый педиатр» второе место заняла Светлана Алексеева — участковый врач-педиатр Клинской больницы, а третье место в номинации «Лучший врач общей практики выиграла Марина Соболева — врач Коломенской больницы.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк поздравил коллег с победой и отметил, что подмосковные врачи постоянно побеждают в медицинских конкурсах федерального уровня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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