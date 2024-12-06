Подмосковные врачи выступили на конференции «Медицина и качество»

Подмосковные специалисты приняли участие в Международной научной конференции «Медицина и качество». На нем врачи обменялись опытом и лучшими практиками управления качеством в здравоохранении.

Конференция прошла в Москве 5 и 6 декабря. По словам главы НИКИ детства Нисо Одинаевой, встреча объединила медиков и организаторов здравоохранения со всей России.

Сотрудники института выступили с докладом об особенностях менеджмента качества, когда пациент является ребенком.

«В своем выступлении мы поделились опытом внедрения системы контроля качества в санаторном отделении НИКИ детства. Все это направлено на то, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи для населения», — отметила она.

В ходе мероприятии провели дискуссии, круглые столы и сессии, которые посвятили обеспечение качества и безопасности, цифровизации и информатизации в здравоохранении.

В конференции участвовали специалисты из России, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и Израиля.