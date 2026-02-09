Подмосковные врачи выиграли на международном конкурсе анестезиологов в Таиланде

Крупнейший Азиатско-Австралазийский конгресс анестезиологов-реаниматологов завершился в Бангкоке. Ежегодно его посещают более тысячи специалистов из 25 стран мира для обмена опытом и развития сотрудничества. Не остались в стороне и медики из Подмосковья, которые успешно проявили себя в профессиональном конкурсе.