Подмосковные врачи выиграли на международном конкурсе анестезиологов в Таиланде
Крупнейший Азиатско-Австралазийский конгресс анестезиологов-реаниматологов завершился в Бангкоке. Ежегодно его посещают более тысячи специалистов из 25 стран мира для обмена опытом и развития сотрудничества. Не остались в стороне и медики из Подмосковья, которые успешно проявили себя в профессиональном конкурсе.
В рамках конгресса прошел конкурс, посвященный критическим состояниям в анестезиологии. Среди них — нарушение дыхания, внезапная гипоксия, тяжелая реакция на лекарства.
Медикам предстояло проанализировать клинические сценарии и предложить наиболее подходящие способы оказания помощи.
«Конкурс прошел в симуляционном центре. Междисциплинарная команда МОНИИАГ, в которую вошли анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и неонатологи, принесла нашей стране первое место», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
Победу российской команде помог одержать реаниматолог Алексей Пырегов, который в прошлом году занял должность заместителя директора МОНИИАГ.