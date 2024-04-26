Подмосковные врачи выходили 130 новорожденных детей с начала года | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 23:54 Подмосковные врачи выходили 130 новорожденных детей с начала года АРХИВ / МОЦОМД

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Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства выходили 130 новорожденных с начала года. Многие из этих детей имели массу менее 1500 грамм, а некоторые сталкивались с врожденными дефектами.

Заведующая отделением ОРИТН детской больницы, врач-анестезиолог-реаниматолог Мария Попова поделилась, что главным принципом работы является сохранение жизни и здоровья каждого новорожденного.

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Она уточнила, что в арсенале отделения имеется необходимое оборудование для оказания помощи, и что при выхаживании недоношенных детей они стремятся создать условия, максимально приближенные к внутриутробной жизни.

В отделении круглосуточно работает высококвалифицированный персонал, который в случае необходимости привлекает других специалистов из больницы.

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