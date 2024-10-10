Подмосковные врачи вернули молодому человеку способность говорить

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) оказали помощь 16-летнему юноше. Молодой человек жаловался на сильную головную боль и утрату речи.

При проведении диагностики с нейровизуализацией у пациента выявили гнойное воспаление оболочек головного мозга. Это острое состояние стало осложнением очагового лор-заболевания, которое на протяжении полугода протекало без явных симптомов. Сначала у юноши появились нарушения речи, которые затем переросли в ее полное отсутствие.

Врач-нейрохирург Ольга Докучаева сообщила, что медики экстренно провели операцию, в ходе которой выполнили резекционную трепанацию черепа и дренировали очаг воспаления. По ее словам, обе процедуры требуют высокой квалификации врачей, но являются критически важными для спасения жизни. Операция прошла успешно, и речь пациента начала восстанавливаться почти сразу после вмешательства.

Специалист пояснила, что резекционная трепанация черепа предполагает удаление части черепной кости для доступа к мозгу, тогда как дренирование подразумевает удаление скопившейся гнойной жидкости с помощью специальной трубки.

Юноша уже выписан на амбулаторное лечение и проходит реабилитацию с логопедом и другими специалистами. По словам врачей, его речь улучшилась, и ожидается, что она восстановится полностью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».