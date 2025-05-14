Подмосковные врачи стали участниками всероссийского медицинского форума

В комплексе «Гостиный двор» в Москве 14 мая состоялось открытие форума «Здоровье нации — основа процветания России». Участие в крупнейшем отраслевом событии принимают медицинские учреждения Подмосковья.

В частности на форум прибыли сотрудники Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля и Научно-исследовательского клинического института детства.

«В этом году шесть медицинских организаций региона представят свои достижения в сферах сохранения здоровья и профилактики возрастных заболеваний, повышения профессиональной компетенции медицинских специалистов в области детской медицины, диагностике соматических заболеваний», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В прошлом году сразу четыре подмосковные медицинские организации — Егорьевская и Солнечногорская больницы, Московский областной перинатальный центр и Научно-исследовательский клинический институт детства — были удостоены дипломов первой степени за свои достижения.

Форум продлится до 16 мая.