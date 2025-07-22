Подмосковные врачи стали призерами всероссийского конкурса медработников

Завершился Всероссийский конкурс среди врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Представители Московской области заняли несколько призовых мест.

Отбор проходил в несколько этапов: сначала внутри медицинских учреждений, затем на региональном уровне, где участников оценивала экспертная комиссия Министерства здравоохранения Московской области. Лучшие представили регион на федеральном этапе соревнований.

«Ежегодно подмосковные врачи участвуют в конкурсах профессионального мастерства и регулярно удостаиваются высокой оценки, в том числе на федеральном уровне. В этом году двое врачей стали победителями Всероссийского конкурса врачей, еще один — призером. Кроме того, еще один врач был отмечен за создание нового направления в медицине», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» победу одержал Иван Рыбин из Ступинской клинической больницы.

Звание лучшего фтизиатра страны получила Анна Андрианова, возглавляющая амбулаторное отделение раменского филиала Московского областного противотуберкулезного диспансера.

Бронзу в категории «Лучший врач медицинской реабилитации» завоевал Павел Найденов из больницы имени профессора Розанова в Пушкино.

Особого признания удостоился директор Московского областного научно-исследовательствого института акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского Роман Шмаков, получивший награду за создание нового направления в медицине.