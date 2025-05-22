Подмосковные врачи спасли ребенка, съевшего противозачаточные таблетки
Двухлетняя девочка проглотила 14 противозачаточных таблеток. В скорую помощь обратилась ее обеспокоенная мать. Врачам удалось спасти жизнь ребенка, проведя экстренные процедуры и госпитализацию. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
«С помощью специального зонда фельдшеры сразу промыли ребенку желудок, чтобы уменьшить всасывание слизистой оболочкой ядовитых веществ и снизить их концентрацию в крови», — рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.
Маленькой пациентке полегчало, однако медики все равно доставили девочку с мамой в Можайскую больницу.
«К счастью, таблетки не успели подействовать», — отметил заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко.
Для полной нормализации состояния ребенка оставили под наблюдением врачей.
Сейчас девочку уже выписали домой. Она чувствует себя хорошо.
В Минздраве МО напомнили родителям, что все лекарственные препараты нужно хранить в безопасном месте, недоступном для детей.