Подмосковные врачи спасли ребенка, съевшего противозачаточные таблетки

Двухлетняя девочка проглотила 14 противозачаточных таблеток. В скорую помощь обратилась ее обеспокоенная мать. Врачам удалось спасти жизнь ребенка, проведя экстренные процедуры и госпитализацию. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

«С помощью специального зонда фельдшеры сразу промыли ребенку желудок, чтобы уменьшить всасывание слизистой оболочкой ядовитых веществ и снизить их концентрацию в крови», — рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.

Маленькой пациентке полегчало, однако медики все равно доставили девочку с мамой в Можайскую больницу.

«К счастью, таблетки не успели подействовать», — отметил заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко.

Для полной нормализации состояния ребенка оставили под наблюдением врачей.

Сейчас девочку уже выписали домой. Она чувствует себя хорошо.

В Минздраве МО напомнили родителям, что все лекарственные препараты нужно хранить в безопасном месте, недоступном для детей.