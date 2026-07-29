Подмосковные врачи спасли ребенка с переломом бедра после падения с самоката

В Московский областной центр охраны материнства и детства по скорой помощи доставили девочку, получившую тяжелую травму во время поездки на электросамокате. Катание вдвоем закончилось падением, в результате которого у ребенка диагностировали перелом средней трети правой бедренной кости со смещением.

Бедренная кость считается одной из самых прочных в организме, однако при сильном боковом ударе во время падения она может сломаться.

«Такие переломы в 20% случаев грозят замедленным сращением — костная мозоль формируется месяцами, а то и годами. У каждого пятого пациента остается хронический болевой синдром на всю жизнь», — пояснил заведующий отделением травматологии и ортопедии Александр Федоров.

Для лечения пациентке выполнили малоинвазивную операцию — закрытую репозицию с интрамедуллярным блокируемым остеосинтезом.

«Через два небольших разреза в костномозговой канал вводится титановый стержень, который фиксируется поперечными винтами. Он работает как внутренняя шина — удерживает отломки в анатомически правильном положении, позволяя кости срастаться по стержню, как по рельсам», — рассказал травматолог-ортопед Хомедто Омер.

Спустя пять дней после операции девочку выписали домой в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем она будет находиться под наблюдением травматолога по месту жительства и регулярно проходить контрольные рентгенологические обследования.

Врачи напоминают, что во время езды на электросамокатах необходимо использовать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим, следить за техническим состоянием транспорта и не кататься вдвоем. Эти простые правила помогают значительно снизить риск тяжелых травм.