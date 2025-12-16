Подмосковные врачи спасли проглотившую деревянный кубик женщину

Врачи из Балашихинской больницы спасли жизнь 82-летней пациентке. Она проглотила деревянный кубик во время игры. Предмет застрял у женщины в горле, из-за чего та не могла дышать, говорить и глотать.

Сопутствующая деменция лишь усугубляла самочувствие пенсионерки. По приезде в медучреждение она была направлена на экстренный осмотр.

«Состояние пациентки было критическим, дыхательная недостаточность нарастала. В таких случаях каждая секунда была на счету», — подчеркнул врач-отоларинголог Балашихинской больницы Иван Пушкин.

Удаляли кубик из надскладочного пространства гортани хирургически. Операцию провели успешно и без осложнений.

Оперативные действия медиков помогли пациентке вновь начать свободно дышать. После недолгого наблюдения женщину выписали.

В подмосковном Минздраве напомнили, в случае проглатывания инородного предмета необходимо вызвать скорую помощь. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск развития осложнений.