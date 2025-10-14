Подмосковные врачи спасли подростка с ожогами после взрыва смартфона
Подмосковные врачи спасли 13-летнего подростка, пострадавшего после того, как в его кармане взорвался мобильный телефон. Инцидент произошел в Раменском — вызов поступил на местную подстанцию скорой медицинской помощи.
Когда бригада прибыла на место, мальчик находился в состоянии шока: из-за взрыва телефон загорелся и оплавил ткань брюк и верхней одежды.
«В результате площадь ожога затронула оба бедра. Учитывая большой объем повреждения и вторую степень ожога, для устранения болевого синдрома медикам пришлось прибегнуть к введению сильнодействующих анальгетиков», — рассказал заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи по оперативной работе Николай Суслов.
Позже юного пациента в состоянии средней степени тяжести привезли в детское ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства.
«В качестве терапии применяем охлаждение, наложение асептической повязки и используем местные средства для регенерации и защиты от инфекции», — отметил заведующий отделением Андрей Веселов.
Хирургическое вмешательство мальчику не понадобилось. Кожа полностью восстановится, а рубцов не останется. Врачи прогнозируют скорое выздоровление подростка и обещают выписать его в ближайшие дни.
Медики напоминают, что при получении ожогов в процессе использовании бытовых приборов или электронных устройств не стоит заниматься самолечением — необходимо сразу вызвать скорую помощь или обратиться к специалистам.