Мужчину с травмированной болгаркой рукой спасли в больнице в Ступине

Врачи Ступинской больницы спасли 30-летнего мужчину, получившего серьезную травму руки во время работы болгаркой. Ладонь пациента случайно попала под вращающийся диск.

Специалистам пришлось провести срочную операцию, чтобы сохранить мужчине руку.

«В процессе хирургического вмешательства, которое длилось три часа, мы остановили кровотечение, а после выполнили первичный остеосинтез пястных костей спицами и послойно ушили мягкие ткани», — пояснил врач-травматолог Олег Шишкин.

Пациента уже выписали. Ему предстоит пройти курс реабилитации для восстановления функции ладони.

Медики призывают соблюдать технику безопасности во время работы с опасными инструментами.