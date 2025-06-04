Подмосковные врачи рассказали о лечении врожденной косолапости у детей

Минздрав Подмосковья со 2 по 8 июня объявил неделю сохранения здоровья детей. В честь этого детская клиническая травматолого-ортопедическая больница раскрыла методики лечения врожденной косолапости.

Способ коррекции такого дефекта, ставший современным эталоном, разработал американский ортопед Игнасио Понсети в середине XX века. По его методу начинать лечение рекомендуется сразу после рождения ребенка, лучше всего — в возрасте от одной до двух недель. Так деформацию стоп получится исправить быстрее.

Однако даже детям постарше этот способ помогает успешно справляться с патологией. После завершения курса маленькие пациенты до пяти лет нуждаются в регулярном наблюдении ортопеда.

«У ребенка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы по опороспособности не отличаются от здоровых», — отметили в МОДКТОБ.

В Минздраве МО рассказали, что лечение косолапости по этому методу в областной детской травматолого-ортопедической больнице проводит врач с 10-летним опытом Анна Винокурова.

Она принимает пациентов каждую субботу с 10:00 до 14:00 в консультативно-диагностическом отделении. Запись доступна по телефону +7 (964) 551-32-72.