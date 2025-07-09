Подмосковные врачи провели курс по роботической хирургии для иностранных коллег

Специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского провели специализированный курс по роботической хирургии для иностранных специалистов. Врачи из Китая и Индии прошли обучение на английском языке.

Программа включала как теоретическую подготовку, так и практические занятия. Особый акцент сделали на инновационных подходах к освоению сложных хирургических техник.

«В стенах МОНИИАГ было выполнено более 1500 гинекологических вмешательств. За эти годы врачи подготовили более 80 роботических хирургов, которые успешно трудятся в медучреждениях России», — пояснил руководитель курса отделения оперативной гинекологии Александр Попов.

Иностранные коллеги прошли мастер-классы, которые провели ведущие российские специалисты, а также закрепили знания на практических занятиях с использованием симулятора.

«Он напрямую подключался к реальной консоли хирурга, чтобы обучающие могли тренироваться при помощи виртуальной платформы», — уточнил руководитель центра роботической хирургии МОНИИАГ Тимур Глебов,

Развитие международного сотрудничества и внедрение передовых технологий в повседневную практику остаются ключевыми направлениями работы института.