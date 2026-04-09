Еще 24 медика из Подмосковья получили земельные участки

В первом квартале 2026 года количество подмосковных врачей, получивших земельные участки в рамках программы «Земля врачам», увеличилось до 24. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

«Региональная программа «Земля врачам» продолжается, и, хотя передача земельных участков идет не такими скорыми темпами, как в ее начале, земельные участки ежемесячно получают 5–10 областных врачей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Среди лидеров этого года — Чеховский округ, где участки передали четырем медспециалистам, на втором месте — Богородский, где участки получили три врача. Третье место делят между собой Раменский, Талдомский и Сергиево-Посадский округа, которые передали землю двум врачам своего округа.

Всего с начала действия программы (с 2021 года) земельные участки получили врачи из следующих муниципальных образований: Богородское — 216 участков, Пушкинский — 202, Раменский — 197, Коломна — 188, Домодедово — 182.

Участки предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После строительства дома врачи могут оформить землю в собственность. Критерии участия в программе — дефицитная специальность и стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. Закон о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье действует до конца 2026 года.