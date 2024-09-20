Подмосковные врачи приняли участие в международном онкологическом форуме

«Форум стал прекрасной возможностью получить новую информацию по своей специальности, обсудить главные задачи и возможности онкологической помощи, определить векторы развития отрасли и просто пообщаться с коллегами в дружеской неформальной обстановке», — рассказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская.

В форуме приняли участие 500 спикеров из 14 стран мира. Участники познакомились с научными разработками, инновационными технологиями и уникальным практическим опытом специалистов с мировым именем.

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