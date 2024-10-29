Подмосковные врачи приняли участие в форуме детских хирургов в Москве

Врачи ожогового отделения Московского областного центра охраны материнства и детства приняли участие в десятом форуме хирургов. На симпозиум съехались ведущие специалисты из России и других стран — коллеги обменялись опытом и обсудили современные тенденции и новшества в лечении ожогов.

По словам врача-хирурга ожогового отделения МОЦОМД Вячеслава Чуприкова, специалисты посетили наиболее важные симпозиумы и прослушали актуальные доклады по хирургии ран.

«Особое внимание уделили реконструкции обширных дефектов кисти и верхней конечности. Такая актуализация знаний помогает нам в борьбе с тяжелыми термическими повреждениями и их последствиями. В следующем году планируем выступить с собственными докладами, посвященными сложным пограничным клиническим случаям», — рассказал Чуприков.

Также на форуме специалисты познакомились с передовыми разработками медицинского оборудования и программного обеспечения.