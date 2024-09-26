Подмосковные врачи примут участие в легкоатлетическом кроссе 28 сентября

Соревнования по легкой атлетике среди трудовых коллективов Московской области пройдут 28 сентября. Состязания состоятся в рамках XXX Спартакиады, организованной Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов».

Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) активно готовятся к командному мероприятию, которое пройдет на базе Московской государственной академии физической культуры (МГАФК). Команду МОЦОМД под названием Fortis Doctores представят врачи и медсестры трех учреждений: родильного дома, детской больницы и детской поликлиники № 2.

Заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии Дмитрий Мишура пояснил, что каждый участник сможет выбрать одну из предложенных дистанций — 500, 1000 или 3000 метров. Зачет команд осуществляется на основе лучшего результата спортсмена.

Соревнования начнутся в 11:00 в поселке Малаховка. Команда МОЦОМД приглашает всех желающих поддержать спортсменов.

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