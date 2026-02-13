Подмосковные врачи представили лучшие практики на всероссийской конференции
Омск 13 февраля принял участников всероссийской выездной конференции консорциума «5П Детская медицина». Делегация из Подмосковья представила коллегам передовые разработки и современные подходы к диагностике и лечению заболеваний у детей.
Мероприятие под названием «Лучшие практики в клинических примерах для детских врачей» объединило экспертов со всей страны. Организаторами выступили Министерство здравоохранения Омской области, Омский государственный медицинский университет и подмосковный Научно-исследовательский клинический институт детства.
Такие конференции объединяют экспертный опыт федеральных центров и региональных врачей, что позволяет повышать качество оказания медицинской помощи детям по всей стране.
Максим Забелин
заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона
Программа конференции включила несколько тематических симпозиумов. Участники обсудили инновационные стратегии в педиатрии, вопросы респираторных и инфекционных заболеваний, а также коррекцию редких патологий.
Особый интерес вызвал открытый диалог «Муковисцидоз: диалог ради пациентов». Завершился форум мастер-классом «Сообщение трудного диагноза», который провели специалисты учебного центра НИКИ детства.
Выездные конференции консорциума «5П Детская медицина» — это не просто обмен опытом, а механизм повышения доступности высокотехнологичной педиатрической помощи по всей стране.
Нисо Одинаева
директор НИКИ детства
Более 300 специалистов из разных регионов России собрались в Омске. Среди них педиатры, пульмонологи, гастроэнтерологи, генетики, инфекционисты и ординаторы.