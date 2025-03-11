Подмосковные врачи помогут провести диспансеризацию детей в Абхазии

В Абхазию для проведения диспансеризации юных пациентов прибыла врач травматологического отделения № 3 МОДКТОБ Мария Духанина. Позже в страну прибудут другие специалисты больницы.

Медик призналась, что, когда ей предложили отправиться в Абхазию для лечения детей, она немедленно согласилась.

«Это потрясающий опыт и возможность поделиться своими знаниями с коллегами», — пояснила Мария Духанина.

Для проведения комплексного обследования юных пациентов за границу отправились педиатры, хирурги, травматологи, урологи, гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики и другие врачи.

«Специалисты МОКДТОБ обладают большим опытом лечения детей с врожденной и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата», — отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Российские и абхазские врачи будут совместно проводить диспансеризацию до конца мая.