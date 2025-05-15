Подмосковные врачи помогли привлечь на работу еще 170 коллег

Подмосковные медики могут получить премию за привлечение на работу коллеги. Это могут быть врачи, фельдшеры или медсестры. За время действия программы в учреждения региона трудоустроились 170 человек.

Размер премии за привлечение коллеги может достигать 128 тысяч рублей. Он зависит от стажа и специальности привлеченного сотрудника.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы Минздрава Максима Забелина, за время действия программы поддержки на работу пришли 58 врачей и 112 специалистов со средним медицинским образованием.

«В Подмосковье для поддержки врачей действуют различные меры социальной поддержки. Это позволяет поддержать медработников, которые уже работают в наших больницах, а также привлечь новые кадры», — напомнил министр.

Премию выплачивают в два этапа: часть при трудоустройстве, и часть — спустя три месяца работы.

Узнать больше о мерах поддержки врачей в Подмосковье можно по ссылке.