Подмосковные врачи подали свыше 160 заявок на участие в профессиональной премии
В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в ежегодной профессиональной премии для медицинских работников «Подмосковный врач». Конкурс проводят четвертый год подряд.
Жюри в этом году определит 60 победителей.
«Прием документов продлится до 15 июля, но мы уже получили более 160 заявок от врачей на участие в премии», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Премия охватывает широкий спектр медицинских специальностей, включая акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, гематологов, неврологов, онкологов, детских кардиологов, хирургов и эндокринологов.
Полный список доступен на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.
Конкурсный отбор в номинации «Подмосковный врач» проведут с 20 июля по 31 августа. Участникам предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки в ходе трех этапов оценки: теоретической части, практических заданий и решения ситуационных задач. Победителей определит экспертная комиссия.
Параллельно идет прием заявок от среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые могут подать документы до 15 августа.
Для участия в премии врачам необходимо иметь не менее пяти лет медицинского стажа в учреждениях Минздрава Московской области, из которых три года — в текущей должности, а также работать не менее чем на полную ставку. Заявки врачи могут направлять на электронную почту или лично в МОНИКИ, а представители среднего медицинского персонала – по адресу mz_momk1_sestra@mosreg.ru или в областной медицинский колледж.