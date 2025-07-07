Подмосковные врачи подали свыше 160 заявок на участие в профессиональной премии

В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в ежегодной профессиональной премии для медицинских работников «Подмосковный врач». Конкурс проводят четвертый год подряд.

Жюри в этом году определит 60 победителей.

«Прием документов продлится до 15 июля, но мы уже получили более 160 заявок от врачей на участие в премии», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Премия охватывает широкий спектр медицинских специальностей, включая акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, гематологов, неврологов, онкологов, детских кардиологов, хирургов и эндокринологов.

Полный список доступен на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Конкурсный отбор в номинации «Подмосковный врач» проведут с 20 июля по 31 августа. Участникам предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки в ходе трех этапов оценки: теоретической части, практических заданий и решения ситуационных задач. Победителей определит экспертная комиссия.

Параллельно идет прием заявок от среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые могут подать документы до 15 августа.