Подмосковные врачи первыми использовали робота для лечения мужского бесплодия

Урологи Воскресенской больницы провели уникальную операцию по лечению варикоцеле с использованием роботической системы Da Vinci. Врачи разработали собственную методику микрохирургического вмешательства, которая пока не описана в мировой медицинской литературе.

Сегодня основным методом хирургического лечения остается операция Мармара, которую врач выполняет вручную под микроскопом. Роботическая система позволяет повысить точность работы и устранить физиологический тремор рук хирурга.

Варикоцеле — расширение вен семенного канатика — считается одной из распространенных причин мужского бесплодия. Нарушение кровообращения и терморегуляции яичка может негативно влиять на образование сперматозоидов.

«Робот здесь не заменяет хирурга. Роботом управляет хирург, система лишь делает его движения абсолютно точными», — пояснил профессор, доктор медицинских наук, уролог-андролог Ника Ахвледиани.

Урологи работают в тонком слое тканей, не заходя в брюшную полость. Инструменты вводят через небольшие проколы, а трехмерная система Da Vinci обеспечивает широкий обзор операционного поля.

Главная особенность разработанной в Воскресенске методики — необычный хирургический доступ. Идею врачи адаптировали из подхода, который применяют специалисты команды хирургов Владислава Бурдакова при сложных грыжах.

«Мы получаем максимальное увеличение, полный контроль над каждым действием и максимальный комфорт — и для пациента, и для хирурга. Операция таким способом в медицинской литературе еще не описана. Здесь мы пионеры», — уточнил кандидат медицинских наук, уролог Дмитрий Кисляков.

По словам специалистов, после вмешательства пациент быстро восстанавливается: небольшие проколы заживают практически незаметно, выраженный болевой синдром отсутствует, а вероятность осложнений и рецидива минимальна. Молодой человек чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Сейчас врачи готовят научное описание новой методики для публикации в медицинских изданиях.