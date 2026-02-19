Подмосковные врачи назвали главные факторы ночного бруксизма у детей

Бруксизм у детей встречается довольно часто. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства рассказали о причинах ночного скрежета зубами и объяснили, в каких случаях родителям стоит обратиться к врачу.

Бруксизм может возникать из-за естественных процессов роста, а может сигнализировать об эмоциональном перенапряжении.

«Это может быть связано с изменениями в распорядке дня, учебной нагрузкой или даже переутомлением. Родителям важно проявить внимание, а не игнорировать симптом», — отметила заведующая отделением медицинской реабилитации, невролог Марина Шведова.

Если симптом повторяется, возникает боль в челюсти или голове, а также стирается зубная эмаль, необходимо посетить специалиста.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева также призвала родителей не паниковать, но и не закрывать глаза на проблему.

«Обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить возможные причины и при необходимости скорректировать режим дня или эмоциональную нагрузку», — уточнила она.

Медики рекомендуют показать ребенка неврологу и стоматологу, если бруксизм не проходит дольше двух-трех недель.