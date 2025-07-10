Подмосковные врачи напомнили правила профилактики обезвоживания у детей

В Подмосковье установилась жаркая погода, которая может быть опасна для здоровья. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства рассказали, как распознать обезвоживание у ребенка и обеспечить правильный питьевой режим.

Недостаток жидкости в организме детей способен привести к слабости и головокружению, причем эти симптомы проявляются быстрее, чем у взрослых.

«Существует риск перегрева — теплового удара. Ухудшается концентрация внимания и настроение. На обезвоживание указывают сухость губ и языка, редкие походы в туалет — менее четырех раз в день, темный цвет мочи, капризность и вялость, плач без слез, при этом глаза будут впавшими, окруженными синевой», — подчеркнула директор института Нисо Одинаева.

В возрасте от одного года до трех лет детям необходимо выпивать до пяти стаканов жидкости в день, ребенку четырех-восьми лет положено около семи стаканов, а школьнику — до восьми. В жаркую погоду или при физической активности объем воды следует увеличивать, так как она поддерживает нужный объем крови и концентрацию необходимых веществ.

«Дети не всегда испытывают осознанное желание пить, поэтому важно постоянно предлагать. Но заставлять насильно тоже не нужно. Яркая бутылочка с любимым героем, ломтики фруктов в воде для вкуса, „соревнования“ кто выпьет больше за день, личный пример и другие маленькие хитрости помогут приучить ребенка пить воду», — пояснил педиатр Георгий Цуркин.

Врачи также отметили, что детям лучше предлагать жидкость комнатной температуры.