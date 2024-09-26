Подмосковные врачи напомнили о важности контрацепции

Всемирный день контрацепции отмечается 26 сентября. Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер традиционно напоминает о важности ответственного подхода к собственному здоровью и необходимости использования средств контрацепции.

Эти средства играют решающую роль в предотвращении распространения инфекций, передающихся половым путем, а также в защите от незапланированной беременности и контроле репродуктивного здоровья. Контрацептивы бывают разными, от презервативов до гормональных препаратов, и выбор подходящего метода зависит от индивидуальных потребностей каждого человека.

Главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская подчеркнула, что барьерные средства контрацепции могут значительно снизить риск заражения инфекциями, такими как гонорея, хламидиоз, трихомониаз, сифилис и ВИЧ, которые могут привести к серьезным заболеваниям и иметь длительные последствия.

Перед началом использования любого вида контрацептивов рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать наиболее подходящий способ и избежать возможных побочных эффектов. Запись на прием к врачу-дерматовенерологу доступна через региональный портал «Здоровье».

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