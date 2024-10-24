День борьбы с полиомиелитом отмечается во всем мире 24 октября. Мероприятия призваны напомнить родителям о рисках, связанных с этим заболеванием и подчеркивают важность вакцинации для детей.

Гавный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева отметила, что всего 30 лет назад полиомиелит представлял серьезную угрозу для здоровья во многих странах. Вирус, вызывающий это заболевание, поражал спинной мозг и слизистую кишечника, что нередко приводило к серьезным последствиям или инвалидности, особенно у детей младше пяти лет. Однако благодаря вакцинации в большинстве стран, кроме Афганистана и Пакистана, удалось существенно снизить уровень заболеваемости.

Тем не менее, по-прежнему существует риск заражения, если прививка не была сделана. Последствия полиомиелита могут быть тяжелыми, включая паралич конечностей, деформацию позвоночника и инвалидность, а также возможность возникновения паралича спустя годы после перенесенного заболевания.

Россия добилась статуса страны, свободной от полиомиелита, благодаря высокому уровню охвата вакцинацией с 2002 года. Однако риск заболевания остается до тех пор, пока в мире существует хотя бы один инфицированный человек.

Специалисты сообщают, что полиомиелит — это острое инфекционное заболевание, которое передается, в основном, через зараженные предметы, воду и продукцию питания, а также потенциально через воздух. Заболевание может проявляться лихорадкой, головной и мышечной болью, а также параличом. Паралич, вызванный полиомиелитом, является необратимым, и в 30% случаев приводит к инвалидности, в то время как 10% случаев заканчиваются летальным исходом, особенно из-за паралича дыхательных мышц.

Лечения полиомиелита не существует, однако заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации. Иммунизация проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, начиная с трехмесячного возраста с интервалом в 45 дней. Первые две прививки вводят инактивированной вакциной, а последующие — живой или инактивированной вакциной в виде капель. Вакцинация обеспечивает защиту на всю жизнь.