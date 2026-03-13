Подмосковные врачи надиктовали 365 тысяч часов с помощью голосового ввода

Цифровой инструмент предназначен для автоматизации записи результатов обследований и уже применяется узкопрофильными специалистами, а также врачами ультразвуковой, функциональной диагностики и рентгенологами.

Система создана специально для медицинской среды и способна распознавать профессиональную лексику. В том числе она корректно обрабатывает сложные медицинские термины и латинские названия, которые часто используются при описании результатов исследований.

«Голосовой ввод позволяет автоматически фиксировать данные проведенных исследований и осмотров, что существенно снижает временные затраты врача на заполнение документации. Эта функция была введена в регионе в 2023 году. За это время наши врачи надиктовали более 365 тысяч часов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для работы сервиса используют специальное программное обеспечение и микрофон. Врач диктует результаты осмотра или исследования, после чего система автоматически преобразует речь в текст и вносит данные в медицинский документ. Специалисту остается только проверить запись и подтвердить ее перед отправкой.

После обработки информация становится доступна пациентам в их электронной медицинской карте на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье».

Благодаря этому жители могут ознакомиться с результатами обследований дистанционно — без ожидания бумажного заключения и повторного визита в поликлинику.