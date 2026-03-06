Подмосковные врачи дали советы по профилактике детской ревности в семье

Рождение второго ребенка — это не только удвоение радости, но и серьезная проверка семейной системы на прочность. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства подготовили рекомендации, которые помогут родителям пройти этот этап максимально бережно.

Психологи рекомендуют не затягивать с новостью до последнего, но и не посвящать дошкольника в детали слишком рано. Оптимальный срок — за два-три месяца до родов.

Объяснять изменения в семье лучше всего на доступном языке: через сказки, метафоры или истории о животных.

Одна из самых распространенных ошибок родителей — попытка дать ложное обещание, что все останется по-прежнему.

Более того, нельзя стыдить ребенка за проявления ревности. Это не каприз, а защитная реакция психики.