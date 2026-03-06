Подмосковные врачи дали советы по профилактике детской ревности в семье
Рождение второго ребенка — это не только удвоение радости, но и серьезная проверка семейной системы на прочность. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства подготовили рекомендации, которые помогут родителям пройти этот этап максимально бережно.
Психологи рекомендуют не затягивать с новостью до последнего, но и не посвящать дошкольника в детали слишком рано. Оптимальный срок — за два-три месяца до родов.
Объяснять изменения в семье лучше всего на доступном языке: через сказки, метафоры или истории о животных.
Одна из самых распространенных ошибок родителей — попытка дать ложное обещание, что все останется по-прежнему.
Более того, нельзя стыдить ребенка за проявления ревности. Это не каприз, а защитная реакция психики.
Задача взрослых — показать, что любовь не делится, а умножается. Каждый ребенок остается уникальным и любимым. Правильная подготовка помогает превратить потенциальный стресс в радостное ожидание и формирует теплые отношения между детьми на всю жизнь.
Нисо Одинаева
директор НИКИ детства
Чтобы страх уступил место радостному предвкушению, старшего ребенка нужно сделать активным участником процесса – позволить ему выбирать ползунки, погремушки или даже участвовать в обсуждении имени для новорожденного. Совместное чтение книг про братьев и сестер тоже может помочь.
С появлением младенца в доме старший ребенок часто попадает в зону внимания по остаточному принципу. Чтобы этого избежать, психологи советуют выделять специальное время только для него — для чтения, объятий и разговоров.
Также важно подчеркивать значимость старшего, разрешая ему посильно заботиться о малыше: подать салфетку, покачать коляску или спеть песенку. Это формирует чувство гордости и принадлежности.
Важно помнить, что адаптация к новому статусу — процесс индивидуальный. У некоторых детей он занимает пару недель, у других — несколько месяцев.