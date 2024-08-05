Подмосковные врачи акушеры-гинекологи рассказали роженицам о грудном вскармливании

Фото: ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии провели мастер-классы для будущих матерей. Специалисты рассказали роженицам о грудном вскармливании и показали, как правильно прикладывать новорожденного к груди.

«Врачи-неонатологи и акушеры-гинекологи поделились полезными знаниями о пользе грудного вскармливания рассказали, как избежать возможных сложностей, связанных с кормлением», — рассказала руководитель отдела новорожденных МОНИИАГ имени академика Краснопольского Марика Шакая.

Она добавила, что полученные знания помогут всем будущим матерям лучше понимать потребности новорожденного.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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