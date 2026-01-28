Подмосковные волонтеры стали лауреатами всероссийской премии

Торжественное вручение всероссийской премии «Человек с большим сердцем» провели в Москве. Лауреатами стали двое жителей Подмосковья.

Церемония собрала вместе самых отзывчивых людей со всей России.

Сергей Асташкин стал лауреатом в номинации «Золотое сердце» за помощь бездомным животным. В номинации «Большое сердце для маленьких друзей» победу одержала Елена Демидова, которую наградили за активную добровольческую деятельность в Орехово-Зуеве.

В общей сложности от региона на конкурс выдвинули восемь претендентов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что номинации охватывают разные сферы, среди которых помощь бойцам специальной операции.

На церемонии присутствовали представители власти, волонтеры, руководители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, артисты и другие неравнодушные люди.