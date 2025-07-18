Подмосковные волонтеров наградили за участие в нацпроекте по благоустройству

Подмосковные волонтеры в пятый раз участвуют в реализации нацпроекта. В этом году штаб активистов начитывал более 3,8 тысячи человек, рассказала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

«Они рассказывали о проекте, представляли территории и планы благоустройства, помогали быстро и легко проголосовать на портале на 289 специальных точках в общественных местах в 54 округах Подмосковья. Благодаря усилиям наших волонтеров было собрано свыше 200 тысяч голосов», — сказала она.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» направлена на повышение качества жизни в регионах. По ней благоустраивают парки, скверы, набережные и другие места. В этом работе активно участвуют волонтеры. Ребята, которые проявили себя, получили дипломы.

На церемонии также наградили лучшие муниципальные штабы проекта. Среди них — Мытищи, Серебряные пруды и Шаховская.