Подмосковные волейболистки выиграли серебро на чемпионате России Молодежной лиги

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово-2» стал серебряным призером чемпионата России ГЕОТЕК Молодежной лиги. Финальный тур соревнований проходил 10 и 11 мая в Челябинске.
Спортсменки смогли обыграть команду «Динамо-АкБарс-УОР» из Казани. Их встреча завершилась со счетом 3:1. Подмосковные волейболистки вели первые два сета, но уступили в третьем. В четвертом — снова взяли лидерство. Об этом передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионом стал волейбольный клуб «Динамо-РЦСП» из Краснодара. В последний день соревнований он обыграл белорусскую команду «Минчанка».
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