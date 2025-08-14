Подмосковные волейболистки выиграли две бронзовые медали на первенстве России

Представительницы Подмосковья из команды «Заречье-Одинцово» Арина Буджерак и Анастасия Зверева завоевали две бронзы на первенстве России по пляжному волейболу среди девушек до 19 лет. Об этом сообщили в Минспорта МО.

В первом матче они обыграли соперниц из столицы со счетом 2:0. С таким же раскладом завершилась встреча с волейболистками из Красноярского края. А после в группе F Арина Буджерак и Анастасия Зверева нанесли поражение калужской паре с аналогичным результатом.

​В плей-офф в привычной манере они взяли верх над спортсменками из Санкт-Петербурга и Москвы. Однако в полуфинале представительницы Подмосковья проиграли краснодарским волейболисткам, которые потом забрали золото турнира. Третье место Арина Буджерак и Анастасия Зверева смогли получить за победу в матче с представительницами Свердловской области со счетом 2:0.

Напомним, что первенство России по пляжному волейболу среди девушек до 19 лет прошло в Анапе с 10 по 13 августа. Турнир был организован по федеральному проекту «Спорт России».