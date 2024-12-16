Подмосковные волейболистки вошли в топ-5 по итогам первого круга Суперлиги

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал четвертым в турнирной таблице женской Суперлиги по итогам 14 турниров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Девушки одержали девять побед. На данный момент представительниц Подмосковья от команды, занимающей третье место, отделяют четыре очка. Волейболистки из клуба «Заречье-Одинцово» также вошли в список лучших игроков первого круга: Ольга Бирюкова оказалась в числе лучших бомбардиров и подающих, а Мина Попович — в пятерке лучших блокирующих.

«Больше половины игр чемпионата России позади, и мы прошли их очень достойно — 4-е место в турнирной таблице на данный момент. Желаю не сбавлять набранный темп. Удачи и новых побед», — прокомментировал депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Предстоящий матч подмосковный клуб проведет на домашней площадке 19 декабря. Волейболистки сыграют с представительницами «Динамо-Метар» из Челябинска, который на данный момент занимает 7 строчку в турнирной таблице.