Подмосковные волейболистки обыграли московский клуб в четвертьфинале Суперлиги

Волейболистки подмосковной команды «Заречье-Одинцово» сыграли с московским «Динамо» на втором матче четвертьфинала чемпионата России женской Суперлиги. Встреча команд прошла на домашней площадке.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Заречья». Благодаря победе счет в серии сравнялся.

Старший тренер ВК «Заречье-Одинцово» Алексей Гатин оценил высокий уровень мастерства спортсменок и похвалил команду. Также он отметил поддержку болельщиков. На игре собрались полные трибуны и, по его мнению, это тоже повлияло на успешный результат.

«В следующем матче в Москве дадим бой, это будет интересная игра», — сказал Гатин.

Министерство физической культуры и спорта Подмосковья напоминает, заключительный матч между командами пройдет в столице 18 марта в спортивном зале «Дружба».